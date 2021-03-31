Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi yakalandı

Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi B.A'nın, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sahte kimlikle yakalandığı açıklandı.

2013 yılında Kazakistan'dan Suriye'ye giderek DEAŞ terör örgütüne katıldığı, çatışma bölgelerinde örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği ve DEAŞ'a katılmak üzere Suriye'ye gitmek isteyen örgüt mensuplarına lojistik destek sağladığının tespit edilmesi nedeniyle kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.A.'nın, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı ve korsan taksi ile Ankara'ya geleceği tespit edildi.

HATAY'DAN İTİBAREN TAKİBE ALINDI, ANKARA'DA ENSELENDİ

Hatay'dan itibaren Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan şüpheliler ve korsan taksinin Ankara'ya yaklaşması üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü özel operasyon ekiplerince yapılan operasyonla B.A. ve korsan taksici M.Y. yakalandı.

ELE GEÇİRİLEN DİJİTAL MATERYALLER İNCELEMEYE ALINDI

B.A.'nın üzerinde İ.A. adına düzenlenmiş sahte yabancı kimlik ele geçirildi. Şüphelilerden ele geçen dijital materyallerin incelenmesinin ve sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.