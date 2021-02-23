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    Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı, Ankara'da yakalandı

    Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Fransa uyruklu Sarah Talıb, kaçmak için Fransa Büyükelçiliği'ne giderken polis tarafından gözaltına alındı.
    • DHA
    • 23.02.2021 - 09:23
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 09:54
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    Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı, Ankara'da yakalandı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sarah Talıb'ın, Ankara'da olduğu belirlendi.

    KAÇMAYA HAZIRLANIRKEN YAKALANDI

    Yapılan takip sonucunda, Fransa uyruklu Talıb'ın yurt dışına kaçmak için Fransa Büyükelçiliği'ne başvuruda bulunacağı belirlendi.

    Talıb, büyükelçiliğe giderken 200 metre kala polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. DEAŞ üyesi Sarah Talıb'ın, Terörle Mücadele Şubesi'nde işlemleri sürüyor.

    Kırmızı bültenle aranan DEAŞ lı, Ankara da yakalandı #1

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