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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı, Ankara'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı, Ankara'da yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Fransa uyruklu Sarah Talıb, kaçmak için Fransa Büyükelçiliği'ne giderken polis tarafından gözaltına alındı.