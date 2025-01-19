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Suç örgütlerinin üzerine kabus gibi çökülüyor!

Son olarak 14 yıldır İnterpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ercan Yılmaz ile yine kırmızı bültenle aranan örgüt üyesi İbrahim Kaymak Ermenistan'da yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ile örgüt üyesi İbrahim Kaymak'ın Ermenistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

YILMAZ, 14 YILDIR ULUSLARARASI SEVİYEDE ARANIYORDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Organize suç örgütleriyle mücadelemizi sadece sınırlarımızda değil, sınır ötesinde de sürdürüyoruz; sürdürmeye devam edeceğiz. Suçta kibirlenen şehir eşkıyalarını bir bir yakalamaya devam edeceğiz." denildi.

Açıklamada Ercan Yılmaz'ın 15 yıldır, 43 yakalama emri ile Türkiye'de, 14 yıldır da İnterpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı açıklandı. Yılmaz'ın Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı olduğu da belirtildi.

BİR DİĞER İSİM DE PAKETLENDİ

Türkiye'ye getirilen İbrahim Kaymak'ın da 6 yıldır, 10 yakalama emri ile Türkiye'de, 1 yıldır da İnterpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı açıklamada yer aldı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya platformu 'X' hesabı üzerinden konuya dair yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ercan Yılmaz: 15 yıldır, 43 yakalama emri ile ulusal seviyede, 14 yıldır da Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan, Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı olan suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz;



İbrahim Kaymak: 6 yıldır, 10 yakalama emri ile ulusal seviyede, 1 yıldır da Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan, suç örgütü üyesi İbrahim Kaymak; Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde; Ermenistan'da ülkemize iadeleri amacıyla tutuklanmaları sağlanmıştır. Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığımız koordinesinde; işledikleri suçlarla ilgili olarak Türk adaletine hesap vermek üzere bugün ülkemize getirilmiştir. Kırmızı bültenle aranan her iki şahsın da ülkemize iadesine yönelik çalışmaları büyük bir titizlikle yürüten Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımıza, Interpol-Europol Daire Başkanlığımıza, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Başkanlıklarımıza, Ordu İl Emniyet Müdürlüğümüz ile sergiledikleri iş birliği için Ermenistan Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Tigran Dadunts'a teşekkür ediyoruz. Organize suç örgütleriyle mücadelemizi sadece sınırlarımızda değil, sınır ötesinde de sürdürüyoruz; sürdürmeye devam edeceğiz. Suçta kibirlenen şehir eşkıyalarını bir bir yakalamaya devam edeceğiz."

ERCAN YILMAZ'IN ÇETESİ ÇÖKERTİLMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz haziran ayında elebaşılığını yurt dışında firari olarak aranan ve bugün yakalanan Ercan Yılmaz'ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon yapılmıştı.

Ercan Yılmaz suç örgütü; iş insanlarını yağmalamak amacıyla tehdit ve silah zoruyla para isteme, örgütün haksız para talebini kabul etmeyen iş insanlarına yönelik motosikletli tetikçileri kullanarak silahlı saldırı düzenleme, eğlence mekanlarını zorla ele geçirmek amacıyla işyeri sahiplerine ve çalışanlarına yönelik silahlı eylemler gerçekleştiriyordu.

Bu kapsamda 12 kişi yakalanmıştı.