ensonhaber.com

Güvenlik güçlerimiz suçla mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mahzen-27 operasyonuyla Interpol tarafından kırmızı bültenle dolandırıcılık suçundan, sarı bültenle iki ayrı hırsızlık suçundan aranma kaydı bulunan Kazakistan uyruklu Nurlan Zharımbetov'un İstanbul'da yakalandığını bildirdi.

"Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz"

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonun sonuçlarına dair şu bilgileri verdi:

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz.



Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucu Kazakistan tarafından dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından kırmızı ve sarı bülten ile aranan Nurlan Zharımbetov, İstanbul'da düzenlenen Mahzen-27 operasyonuyla yakalandı.