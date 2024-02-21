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Kırmızı bültenle aranan şahıs İzmir'de yakalandı

Kırmızı bültenle aranan şahıs İzmir'de yakalandı İnterpol Daire Başkanlığınca hakkında kırmızı bülten ile aranma kaydı olan ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen zanlı, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.