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    Kırmızı bültenle aranan Salih Akkurt, Arnavutluk'ta yakalandı

    Firari olarak kırmızı bültenle aranırken Arnavutluk'ta yakalanan Salih Akkurt, Türkiye'ye getirildi.
    • 10.11.2022 - 00:53
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 01:09
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    Kırmızı bültenle aranan Salih Akkurt, Arnavutluk'ta yakalandı

    Kırmızı bültenle aranırken Arnavutluk'ta yakalanan, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile "cezaevinden firar" suçlarından 22 yıl hapis cezası bulunan Salih Akkurt, Türkiye'ye getirildi.

    Türkiye'ye getirildi

    İade süreci Adalet Bakanlığı ile İnterpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından koordineli şekilde takip edilen Akkurt, İstanbul'da havalimanı polisleri tarafından teslim alındı.

    Adliyeye sevk edilecek

    Sağlık kontrolünden geçirilen Akkurt, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

    DHA'nın haberine göre, Akkurt'un yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

    Kırmızı bültenle aranan Salih Akkurt, Arnavutluk'ta yakalandı VİDEO

    Kırmızı bültenle aranan Salih Akkurt, Arnavutluk ta yakalandı #1

    Kırmızı bültenle aranan Salih Akkurt, Arnavutluk ta yakalandı #2

    Kırmızı bültenle aranan Salih Akkurt, Arnavutluk ta yakalandı #3

    Kırmızı bültenle aranan Salih Akkurt, Arnavutluk ta yakalandı #4

    Kırmızı bültenle aranan Salih Akkurt, Arnavutluk ta yakalandı #5


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