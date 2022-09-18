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- Kırmızı bültenle aranan sözde sorumlu ve 4 terörist etkisiz hale getirildi
Kırmızı bültenle aranan sözde sorumlu ve 4 terörist etkisiz hale getirildi
PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz ve 4 teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.
- 18.09.2022 - 09:49
- Güncelleme : 18.09.2022 - 10:00
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), teröristlere nefes aldırmıyor...
Nokta atışları ile teröristlerin inleri yerle bir edilirken, sözde üst düzey yöneticiler de teker teker sarı torbaya giriyor.
Son olarak MİT tarafından Suriye'de 2 operasyon düzenlendi.
Sözde sorumlu ve 4 terörist sarı torbaya girdi
Operasyonda, PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz etkisiz hale getirildi.
Öte yandan 4 teröristin daha SİHA ile üstü çizildi.