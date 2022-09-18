Kırmızı bültenle aranan sözde sorumlu ve 4 terörist etkisiz hale getirildi

Kırmızı bültenle aranan sözde sorumlu ve 4 terörist etkisiz hale getirildi

PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz ve 4 teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), teröristlere nefes aldırmıyor...

Nokta atışları ile teröristlerin inleri yerle bir edilirken, sözde üst düzey yöneticiler de teker teker sarı torbaya giriyor.

Son olarak MİT tarafından Suriye'de 2 operasyon düzenlendi.

Sözde sorumlu ve 4 terörist sarı torbaya girdi

Operasyonda, PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz etkisiz hale getirildi.

Öte yandan 4 teröristin daha SİHA ile üstü çizildi.