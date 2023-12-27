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Türkiye'de huzur ve güvenliğin sağlanması adına güvenlik güçleri çalışmalarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son olarak Kafes-25 operasyonuna ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, Almanya tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve uyuşturucu ticareti yapma' suçlarıyla aranan organize suç örgütü elebaşı Eric Schroeder'in, İstanbul'da yakalandığını açıkladı.

"Ülkemizi suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız"

Bakan Yerlikaya, operasyonun detaylarını şu ifadelerle anlattı:

Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan Kafes-25 operasyonu ile yakalanan ve hakkında kırmızı bülten ile yakalama kaydı bulunan Eric Schroeder'in;



- Hamburg'da uyuşturucu madde ticaretini yönettiği,



- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından arandığı,



- Alman makamlarınca toplam 24 olayda 784 kg marihuana ve 154 kg kokain ticareti yapmakla suçlandığı,



- Hells Angels silahlı suç örgütü üyeleri ile birlikte 1.1 ton kokain içeren bir konteyner soygununa karıştığı,



-Joseph Johannes Leijdekkers isimli uluslararası uyuşturucu tacirinin Avrupa'daki para işlerini yürüttüğü ve parasını akladığı tespit edildi.



Operasyon sonucunda;



- 41 bin 850 euro ve 38 bin Türk lirası,



- 4 adet Rolex marka kol saati,



- 5 adet cep telefonu ile 3 adet sim kart,



- Şahsa ait farklı isimlerde pasaport ve kimlik kartları ele geçirildi.



Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle...



Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız.