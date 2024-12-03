Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Ankara'da yakalandı

İHA

Dünya çapında aranan suçlularla mücadele hız kesmeden sürüyor.

Son olarak Kırmızı bültenle aranan bir isim daha paketlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu Ankara'nın Keçiören ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

TÜRKMENİSTAN UYRUKLU UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI PAKETLENDİ

Operasyon neticesinde; Türkmenistan Adli Makamlarınca “Yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı” suçundan kırmızı bültenle aranan Türkmenistan uyruklu Aynabat Yegenova isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yegenova hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.