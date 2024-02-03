Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu karteli Rawi Ali Qureshi yakalandı

Emniyet güçleri suçluların üzerine kabus gibi çökmeye devam ediyor.
Son olarak Hollanda tarafından Interpol kırmızı bülteniyle aranan uyuşturucu karteli Rawi Ali Qureshi'nin İstanbul'da olduğu tespit edildi.
Tespit işleminin ardından ekipler 'Kartel-5' operasyonunun düğmesine bastı.
Interpol tarafından aranan uyuşturucu karteli
Kağıthane'de Qureshi'nin bulunduğu adrese baskın yapan ekipler, kırmızı bültenle aranan şahsı paketledi.
Operasyona ilişkin detaylar İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından paylaşıldı.
Uyuşturucu ticaretinde dünya çapında rol oynuyordu
Bakan Yerlikaya, Qureshi’nin; Hollanda‘da uyuşturucu ticareti ve ithalatında dünya çapında önemli bir rol oynadığı, dünyanın birçok ülkesinde geniş bir suç ağına sahip olduğu ve bunu büyük miktarlarda kokain ithal etmek amacıyla nakliye hatları kurduğunu aktardı.
"Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemekte kararlıyız"
Operasyona katılan polisleri de tebrik eden Bakan Yerlikaya, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine asla nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu İstanbul Kağıthane’de yakalanan ve hakkında Kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Rawi Ali Qureshı’nin; Hollanda ‘da uyuşturucu ticareti ve ithalatında dünya çapında önemli bir rol oynadığı, dünyanın birçok ülkesinde geniş bir suç ağına sahip olduğu ve bunu büyük miktarlarda kokain ithal etmek amacıyla nakliye hatları kurduğu, Hollanda’ya gemi, sürat tekneleri ve havayoluyla toplam 6 Ton uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı, Uyuşturucu madde için depolama tesislerini organize ettiği ve Uyuşturucu maddelerin finansörlüğünü yaptığı tespit edildi. Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ülkemizi Ulusal ve Uluslararası Organize Suç Örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız."
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış