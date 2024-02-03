Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu karteli Rawi Ali Qureshi yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hollanda tarafından Interpol kırmızı bülteniyle aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşı Rawi Ali Qureshi'nin İstanbul'da yakalandığını açıkladı.

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Emniyet güçleri suçluların üzerine kabus gibi çökmeye devam ediyor.

Son olarak Hollanda tarafından Interpol kırmızı bülteniyle aranan uyuşturucu karteli Rawi Ali Qureshi'nin İstanbul'da olduğu tespit edildi.

Tespit işleminin ardından ekipler 'Kartel-5' operasyonunun düğmesine bastı.

Interpol tarafından aranan uyuşturucu karteli

Kağıthane'de Qureshi'nin bulunduğu adrese baskın yapan ekipler, kırmızı bültenle aranan şahsı paketledi.

Operasyona ilişkin detaylar İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından paylaşıldı.

Uyuşturucu ticaretinde dünya çapında rol oynuyordu

Bakan Yerlikaya, Qureshi’nin; Hollanda‘da uyuşturucu ticareti ve ithalatında dünya çapında önemli bir rol oynadığı, dünyanın birçok ülkesinde geniş bir suç ağına sahip olduğu ve bunu büyük miktarlarda kokain ithal etmek amacıyla nakliye hatları kurduğunu aktardı.

"Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemekte kararlıyız"

Operasyona katılan polisleri de tebrik eden Bakan Yerlikaya, açıklamasını şöyle sürdürdü: