Kırmızı bültenle aranıyordu: Uyuşturucu karteli Sammy Ali İstanbul'da yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşlarından Sammy Ali'nin İstanbul’da yakalandığını duyurdu.

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ensonhaber.com

Suçluların üzerine kabus gibi çöken İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan bir zanlıyı daha paketledi.

Son olarak İnterpol tarafından "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan kartel Sammy Ali'nin, İstanbul Üsküdar'da olduğunu tespit etti.

Suçlunun yer tespiti sonrası hazırlıklara başlayan ekipler, Kartel-4 Operasyonu'nu gerçekleştirdi.

Uyuşturucuyla ilgili çok sayıda suçtan aranıyordu: Paketlendi

Bu doğrultuda uyuşturucu karteli Sammy Ali gözaltına alındı.

Öte yandan Sammy Ali'nin; Almanya'da uyuşturucu ticareti yaptığı, uyuşturucu tedarik ettiği, uyuşturucu için depolama tesislerini organize ettiği ve uyuşturucunun finansörlüğünü yaptığının tespit edildiği aktarıldı.

Operasyona ilişkin detaylar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından paylaşıldı.

"Zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız"

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız.

Uyuşturucu madde ticareti ve tedariğinden aranıyordu

Tek tek adalete teslim edeceğiz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen 'Kartel-4' operasyonuyla İstanbul Üsküdar'da yakalanan ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Sammy Ali'nin; Almanya’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı, uyuşturucu madde tedarik ettiği, uyuşturucu madde için depolama tesislerini organize ettiği ve uyuşturucu maddelerin finansörlüğünü yaptığı tespit edildi.

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