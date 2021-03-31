Yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla İstanbul'da birçok noktada çizilen kırmızı çizgilere rağmen yaya geçitlerinde 'yayaya öncelik' yine hiçe sayıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın tarafından, yaya önceliği hassasiyetini topluma yaymak için "Kırmızı Çizgi" projesi hayata geçirildi.

Dün itibarıyla tüm yurtta etkinliklerle hayata geçirilen proje, ilk günlerinde sürücüler tarafından yeterince dikkate alınmadı.

İSTANBUL'DA YİNE AYNI GÖRÜNTÜLER

Özellikle İstanbul'da, bugün yine alışıldık görüntüler yaşandı.

Yaya geçidini kullanarak karşıya geçmeye çalışanlar zor anlar yaşadı.

Kimisi eliyle işaret ederek araçları durdurmaya çalıştı kimisi ise koşarak karşıya geçmeye çalıştı.

Bir kadın, araçlar yol vermeyince yaya geçidini kullanamadı. Kadın çareyi yolunu değiştirmekte buldu.

Kırmızı Çizgi uygulaması İstanbul'da tabloyu değiştirmedi VİDEO

"ZORLA DURDURDUK ARABALARI"

Bebek arabasıyla yaya geçidini kullanarak karşıya geçmeye çalışan Dilek Serap, "Uyulmuyor uygulamaya. Zorla durdurduk arabaları siz de gördünüz. Maalesef manzara aynı. Çocuk da var görüyorsunuz. Zor oluyor. Arabalar bir an önce durmuşken biz de bir an önce geçmek istedik o yüzden koştuk. Kameraların etkisi olmuştur durduklarında da. Bir önceki araç dursa yanındaki durmuyor. O yüzden koşuyoruz mecbur." dedi.

Ferdi Aslantürk ise, "Çoğu yerde uygulanırsa insanlar mecbur alışacaktır. Şu an trafik olduğu için pek anlaşılmadı tabii ama olacak inanıyorum. Halkımız yavaş yavaş alışacak." diye konuştu.

"ZORLANIYORUZ, DURMUYOR ARABALAR"

Karşıdan karşıya geçerken zorlandığını belirten İdris Aykal, "Kimisi yol veriyor. Kimisi vermiyor. Zaten kendini bilen insan yayaya yol verir. Benim de arabam var. Ben de aile gördüğüm zaman ya da geçmek isteyen birini gördüğüm zaman yol veriyorum. Bu insanlıktır. Zorlanıyoruz tabii durmuyor arabalar. Koşuyoruz. Arabaların arasından sıyrılıp gidiyoruz. İnşallah cezalar falan da gelirse caydırıcı olur kurallara uyulur." şeklinde konuştu.













