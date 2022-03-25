Kırmızı et ihracatı için kısıtlama kararı

Arz güvenliğini gözeten Ticaret Bakanlığı, kırmızı ete ihracat yasağı uygulamayı kararlaştırdı.

Son günlerde yapılan zamla gündem olan kırmızı etle ilgili radikal bir karara imza atıldı.

Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından ilgili kurumlara gönderilen "Kırmızı Et İhracatında Dönemsel Düzenleme Yapılması" konulu yazıda, kırmızı etin kısıtlanmasına karar verildi.

ARZ GÜVENLİĞİ İÇİN KIRMIZI ET İHRACATI KISITLANDI

Kırmızı et ihracatının kısıtlanmasına ilişkin kararın, arz güvenliğinin yanı sıra arz ve talep dengesinin korunması hedefi doğrultusunda alındığı belirtildi.

Dünya gazetesinin haberine göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne ihracat ise muaf tutuldu.

Kısıtlama kararı konusunda gönderilen yazıda şöyle denildi:

"VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKASI DÜZENLENMİŞ OLANLAR HARİÇ..."

"Bakanlıklarının yeni bir bildirimine kadar 0201, 0202 ve 0204 başlığı altındaki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)'nde yer alan büyükbaş hayvanların eti ile koyun ve keçi etlerinin ihracatının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan Cumhuriyeti ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti hariç olmak üzere, 19.03.2022 tarihi ve öncesinde veteriner sağlık sertifikası düzenlenmiş olanlar hariç, ülkemizden çıkışına 19.03.2022 tarihinden itibaren izin verilmemesi istenilmektedir."

ET FİYATLARINA YÜZDE 48 ZAM

Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarında yüzde 48'lik bir zam kararı almış, ardından 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya çıkmıştı.

"ÇOK KUYRUK OLUŞUNCA FİYATI ARTIRDIK"

Tepkilerin ardından Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, "Bizim fiyatlar çok düşüktü. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık." açıklamasıyla zammı savunmuştu.