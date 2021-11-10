Kırmızı kategoride aranan terörist Nazlı Taşpınar Gara'da öldürüldü

MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla, kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'dan nokta operasyon...

Ekiplerin bölücü terör örgütlerine yönelik amansız takibi, kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak kırmızı listeye bir çizik daha atıldı.

SÖZDE MERKEZ KOMİTE ÜYESİ GARA'DA ÖLDÜRÜLDÜ

Arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan Nazlı Taşpınar, Irak'ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi.

'Emine Erciyes' kod adlı terörist Taşpınar'ın, örgütün en üst yönetim kademesi olan PKK/KCK Merkez Komite Üyesi olduğu belirtildi.