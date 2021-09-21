Kırmızı kategorideki Şanlıurfa’da, sağlıkçılardan megafonlu aşı çağrısı

Çift doz aşı yaptırma oranıyla kırmızı kategoride yer alan Şanlıurfa'da sağlık ekipleri, kalabalık bölgelerde megafonla vatandaşları aşı olmaya davet ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı Covid-19 Risk Haritası’nın il nüfusuna göre çift doz aşı yaptırma oranında kırmızı kategorideki Şanlıurfa’da, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, haritanın rengini değiştirmek için çabalıyor.

Ekipler, vatandaşların yoğunlukta olduğu bölgelerde megafonla aşı çağrısı yapıyor.

SAĞLIKÇILAR ŞİMDİ DE MEGAFONLA AŞIYA DAVET ETTİ

Kentin kalabalık bölgelerinde yaya olarak dolaşan sağlık ekipleri, megafonla “Bugüne kadar yapılan fedakarlıklar ve yeniden bir salgınla karşı karşıya kalınmaması için lütfen hepimiz aşı olalım.” anonslarıyla halkı duyarlılığa davet ediyor.

Şanlıurfa’da, sağlıkçılardan megafonlu aşı çağrısı ViDEO

FARKLI AŞILARA GÜVENMİYORUZ FİKRİ ÖNE ÇIKIYOR

Sağlıkçıların megafonlu çağrısının ardından kimileri mobil istasyonlarda aşılarını yaptırırken, aşıdan çeşitli nedenlerle uzak duranların bazıları ise farklı ülkelerin aşılarına güvenmediklerini ve yerli aşının çıkmasını beklediklerini söyledi.

Bazı vatandaşlar ise koruyucu özelliğe sahip aşının yapılması gerektiğini belirterek, herkesi duyarlı olmaları konusunda uyardı.