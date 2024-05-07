Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'ndan akraba atamaları: Başkan yardımcısı yaptı... CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun belediye başkan yardımcıları olarak kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman'ı atadığı ortaya çıktı.

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Yerel seçimlerin ardından CHP'li belediyelerde başlayan akraba atamalarının ardı arkası kesilmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey'in, yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraklerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak atadığı ortaya çıktı.

Bursa'dan sonra şimdi de Kırşehir...

Bu atamalar sonrası eşinin kız kardeşi Sezen Uğurlu'yu, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na getiren Bozbey'in, bu kez de CHP'li milletvekili Kayıhan Pala'nın eşi Şafak Pala'yı, Kültür ve Sosyal İller Daire Başkanlığı'na atadığı belirlendi.

Yaşananlara tepkiler sürerken konuyla ilgili bir skandal da Kırşehir'de patlak verdi.

CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, belediye başkan yardımcıları olarak kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman'ı atadı.

Kayınbiraderi ve bacanağını başkan yardımcıları olarak atadı

Ortaya çıkan atamaların ardından ne Ekicioğlu'ndan ne de Kırşehir Belediyesi'nden herhangi bir açıklama gelmedi.

Yapılan atamalara sosyal medyada isyan edilirken Ekicioğlu, eleştiri yağmuruna tutuldu.