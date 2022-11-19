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    Kırşehir'de CHP, İYİ Parti ve Yeniden Refah’tan AK Parti’ye katılım

    'Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları' programı çerçevesinde AK Parti’ye CHP, İYİ Parti ve Yeniden Refah partisinden katılım oldu. Yeni katılan üyelere rozetleri takıldı.
    • 19.11.2022 - 17:05
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    Kırşehir'de CHP, İYİ Parti ve Yeniden Refah’tan AK Parti’ye katılım

    2023 seçimlerine az bir süre kalırken siyaset arenası da ısınıyor.

    Kırşehir’de partililer ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 'Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları' programına katıldı.

    Programda; AK Parti’ye CHP, İYİ Parti ve Yeniden Refah partisinden katılım gerçekleşti.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, MKYK üyeleri ve milletvekilleri, yeni katılan üyelere rozetlerini taktı.

    AK Parti'ye geçen isimler

    Bir otelin toplantı salonunda yapılan rozet takdim töreninde; CHP'den İdris Coşkun, Fatma Güzel, Türkan Vurgun, Zerrin Vurgun, Uğur Kılıç, Ayfer Fenerli, Yeniden Refah Partisi'nden Bayram Karakuş, Kaman CHP Meclis Üyeleri Bayram Kaman, Kaman İyi Parti Yönetim Kurulu Üyesi Cebrail Karataş, Akpınar Saadet Partisi İlçe Başkanı Haydar Kaplan, Akpınar Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Haydar Öztürk, AK Parti'ye geçti.

    "AK Parti, Kırşehir'de yeniden ivme kazandı"

    İHA'nın haberine göre; törende konuşan İl Başkanı Seher Ünsal, AK Parti’nin Kırşehir’de yeniden ivme kazandığını ve partisinin Türkiye vizyonunu hayata gerçekçi adımlarla geçireceklerini söyledi.

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