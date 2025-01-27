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İHA

Güvenlik güçleri yasa dışı göçle mücadelesini sürdürüyor.

Bu kapsamda Kırşehir Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir-Ankara Otoyolu üzerinde uygulama yaptı.

DORSEDEN 11 GÖÇMEN ÇIKTI

Durdurulan tırın Mercedes marka tırın dorsesinde yapılan incelemede, İran-Van sınırından kaçak yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlen 11 Afganistan uyruklu göçmen bulundu.

Olayla ilgili tır sürücüsü E.T., gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise, Kırşehir İl Göç Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

"TANIMIYORUM KOMİSERİM"

Olayla ilgili soruşturma devam edilirken tır şoförünün savunması kameralara yansıdı.

Polis ekiplerinin dorse kapısının açtıktan sonra yönelttiği "Bunlar kim?" sorusuna şoför, "Ben tanımıyorum komiserim" cevabını verdi.