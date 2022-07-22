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    Kırşehir’de ekmek fiyatlarına zam: 3,50 TL oldu

    Kırşehir'de fırıncılar zam kararı alırken, 400 gram ekmek çeşitlerinin fiyatı 7 liraya yükseldi.
    • 22.07.2022 - 16:16
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 16:26
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    Kırşehir’de ekmek fiyatlarına zam: 3,50 TL oldu

    Son günlerde illerde artan ekmek fiyatlarının bir yenisi de Kırşehir'den geldi.

    Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından yapılan açıklamada, 2,75 TL’ye satılan ekmeğin fırıncılardan gelen talepler sonrası 3,50 TL’ye çıkarıldığı belirtildi.

    Öte yandan güncel ekmek fiyatları duyurulurken, satışların kurallara uygun yapılması istendi.

    "400 gram ekmek çeşitlerinin fiyatı 7 TL'ye yükseltildi"

    İHA'nın aktarımına göre; Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince yapılan açıklama ise şöyle; "Kırşehir Fırıncılar Odası tarafından gelen talep sonrası 2,75 TL’ye satılan 200 gram ekmeğin fiyatının yükseltilmesi için Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimiz tarafından çalışmalar başlatılmıştı. Ticaret Bakanlığı’nın onay vermesinin ardından 200 gram ekmeğin fiyatı 3,50 TL’ye çıkarıldı. Ham madde ürünlerinde zamların devam etmesi ile fırıncı esnaflarımızın ekmeğe zam talebi de kaçınılmaz olmuştur.

    Fırıncı esnafımızdan gelen talepler sonrası birliğimiz tarafından Ticaret İl Müdürlüğü ile birlikte yeni bir fiyat tarifesi belirlenmiştir. Buna göre 200 gram ekmek çeşitlerinin fiyatı 3,50 TL’ye 400 gram ekmek çeşitlerinin fiyatı ise 7,00 TL’ye yükseltilmiştir. Fırıncı esnafımızın belirlenen kurallara riayet ederek satışlarını gerçekleştirmesini, aksi halde cezai işlemlere maruz kalacağını hatırlatırız.” denildi.

    Kırşehir’de ekmek fiyatlarına zam: 3,50 TL oldu #1


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