Kırşehir'de hastanede darbedilen sağlıkçılar için toplandılar

Ölen hasta yakınları tarafından darbedilen sağlık çalışanları hakkında açıklama yapan Hekim-Sen Şube Başkanı Erol Şekerci, "İşimize gelirken sıra bana mı geldi kaygısı taşımak istemiyoruz" dedi.

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne 'Beyin Kanaması' teşhisi ile gelen Salih Ata'nın, 4 gün süren tedavisinde ciğerlerinde pandemi etkisi de görüldü.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan hastanın yakınları, sinir krizi geçirerek Hekim Avşar Zerman, sağlık çalışanları Cihat Yıldız, Kübra Şahin, Klinik Destek Elemanı Tahir Mete Güleç ve Davut Taş'ı darbetmişti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı.

SENDİKA ÜYELERİ BİR ARAYA GELDİ

Hasta yakınları tarafından darbedilen sağlık çalışanları için sendikalar tarafından ortak bir açıklama yapıldı. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde toplanan sendika üyeleri, sağlıkta şiddetin son bulması için çağrı yaptı.

Sendika temsilcileri, tek tek ve ortak açıklamalarda bulunarak sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadı. Hekim-Sen Şube Başkanı Erol Şekerci, hekimler ve sağlık çalışanlarına karşı olan nefretin sosyologlarca araştırılmasını istedi.

"İŞİMİZE GELİRKEN SIRA BANA MI GELDİ KAYGISI TAŞIMAK İSTEMİYORUZ"

Şekerci, "Pandeminin başından bu yana gecesini gündüzüne katan, hastalarının sağlığı için izin dahi almadan çalışan ve hastasını tüm müdahaleleri yapmasına rağmen kurtaramayan Dr. Avşar Zerman ve mesai arkadaşları darbedildi. Her gün işimize gelirken sıra bana mı geldi kaygısı taşımak istemiyoruz." dedi.

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