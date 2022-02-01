Kırşehir'de kar yağışı izleyen çift domuz sürüsüyle karşılaştı

Kar yağışını kontrol etmek için pencereden bakan öğretmen çift, yerleşim yerine inen domuz sürüsünü görünce şaşkınlık yaşadı.

Kırşehir'de yaşayan evli çift, kar yağışını seyretmek için pencereye çıktı.

Öğretmen çift, yağışı izlerken gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşdı.

Alper Şahin, eşiyle yağışı kontrol ederken bir grup domuz sürüsüyle karşılaştıklarını söyledi.

"11 DOMUZ GÖRDÜK"

Aç kalarak yerleşim yerine inen domuzları gören Şahin, "Eşimle birlikte oturuyorduk. Eşime kar yağıp yağmadığını kontrol etmesini söyledim. Camdan eşim kar yağışını kontrol ettiğinde bir anda şehir merkezinde 10-11 domuzun olduğunu gördük ve bu durum bizi çok etkiledi." dedi.

"DIŞARDA KARŞILAŞSAYDIK BİZİ ÇOK ETKİLERDİ"

Bir gün önce dışarıda olduklarını ve kar yağışının keyfini çıkardıklarını anlatan Şahin, "Biz o saatlerde dışarıda olsaydık ve domuz sürüsü ile karşılaşsaydık bu durum bizi çok etkilerdi. İyi ki karşılaşmadık. Yetkililer bu duruma önlem almalılar." ifadelerini kullandı.