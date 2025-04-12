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İHA

Kırşehir'de Aksaray-Ortaköy yolu üzerinde İ.Y. isimli sürücü hatalı sollama yaptı.

Bu sırada büyük tehlike atlatan tır şoförü Şeref Beşyaprak, İ.Y.’nin bu hareketiyle neredeyse kazaya karışıyordu.

Durumu konuşmak için Ortaköy yakınlarındaki bir benzinlikte duran Beşyaprak, burada saldırıya uğradı.

“SİLAHINI ALIP YANIMA GELDİ”

Yaşadıklarını anlatan tır şoförü Şeref Beşyaprak, saldırı anını şöyle aktardı: “Kaza yapacaktı, hatalı sollama yaptı. Ben aracımın gazına basarak kaza olmasını önledim. Petrol Ofisi’nde durdum. Silahını alarak yanıma geldi. İki el ateş açtı, çok korktum.”

ARAÇTAN İNMEDİ, ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay sırasında aracından inmediğini belirten Beşyaprak, kurşunların kendisine isabet etmediğini söyledi. Güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıyan saldırı sonrası, Beşyaprak şikayetçi oldu ve yasal süreci başlattığını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.