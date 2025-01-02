İHA

Kırşehir'de yol kenarında oyun havası eşliğinde oynayan gençlere, sürücüler korna çalarak destek verdi. İlginç anlar kameraya yansıdı.

GÖRÜNTÜLER İLGİ ÇEKTİ

Yenice Mahallesi'nde bir grup genç, yol kenarında açtıkları oyun havasıyla dans etti. Yoldan geçen bazı araç sürücüler de korna çalarak gençlere eşlik etti. O anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi topladı.