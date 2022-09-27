Kiryakos Miçotakis: Avrupa ve NATO'ya güvenimiz tam

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dengemiz olamaz açıklamalarının ardından Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Avrupa ve NATO'ya sığındı. Miçotakis, "Müttefiklerimize güvenimiz tam" dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz'de yaşanan kriz, Yunanistan'ın özellikle askeri alanda saldırgan tavırları nedeniyle tırmandı.

Kabine toplantısı sonrası halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan bizim ne askeri ne siyasi ne ekonomik olrak muhatabımız da dengimiz de değildir." dedi.

Miçotakis haddini aştı

Uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak Ege'deki adaları silahlandıran, ülkesini de adeta dev bir ABD üssüne çeviren, Batı Trakya Türklerinin haklarını gasbetmeyi sürdüren ve ülkesine sığınan teröristleri iade etmeyen, hatta bir kentinde terör kampı kurduran Yunanistan'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis, haddini aşan cümleler sarfetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan bizim dengimiz değildir, olamaz

"Müttefiklerimize güvenimiz tam"

Avrupa ve NATO'nun desteğini aldığını iddia eden Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, "Uluslararası hukukun gücü, silahlı kuvvetlerimizin uyanıklığı ve müttefiklerimizin desteğiyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam." dedi.

Yunanistan’ın kırmızı çizgilerini açıkça söylediklerini belirten Miçotakis, ‘Türkiye’nin yalnız bırakıldığını’ öne sürdü.

Avrupa ve NATO'ya güveniyor

Miçotakis, Türkiye’ye yönelik, "Karşılarında sadece Yunanistan değil, Avrupa’nın yanı sıra NATO müttefiklerimiz de var." dedi.

Miçotakis, "Ateşli sözler yerine, nihayet barışçıl eylemleri ve anlamlı diyalog yolunun seçilmesi çok önemlidir." ifadelerinde de bulundu.



