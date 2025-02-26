Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 71 yaşına girdi...

Adına özel videolar hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan için on binlerce paylaşım yapıldı.

Çok sayıda siyasi isim de Erdoğan için doğum günü mesajı paylaştı.

MİÇOTAKİS'TEN ERDOĞAN'A TELEFON

Dünya liderleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel gününü unutmadı.

Bu kapsamda bir telefon da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten geldi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Görüşmede Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti.