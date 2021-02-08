Kış aylarında havalar neden sıcak? Havalar ne zaman soğuyacak, kar yağacak mı?

Kış aylarında havalar neden sıcak? Havalar ne zaman soğuyacak, kar yağacak mı?

Kış aylarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi, "havalar ne zaman soğuyacak" sorusunu akıllara getirdi. İstanbullular, soğuk havalar ne zaman gelecek merak ediyor.

Ocak ayına girmemize karşın batı bölgelerinde hava sıcaklıklarının 15 derece üzerinde seyretmesi uzmanları endişelendiriyor. Kış mevsiminde yeterli yağmur ve kar yağışı olmazsa, yaz aylarında kuraklık tehlikesi yaşanacak.

Yurt genelinde yağışsız ve ılık geçen havalar, iklim ve su krizlerinin ortaya çıkmasına da yol açıyor.

Özellikle İstanbul'da vatandaşlar, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava durumlarıyla ilgili araştırmaya devam ediyor. Havalar neden sıcak, ne zaman soğuyacak sorusu 2021 Şubat ayında akıllarda yerini koruyor.

Peki havalar soğuyacak mı? Kış ne zaman gelecek?

HAVALAR NEDEN SICAK, NE ZAMAN SOĞUYACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, vatandaşların endişesiyle ilgili açıklama yaptı.

Koç açıklamasında "Yurt genelinde sonbahar ve kış aylarına baktığımızda son 6 aylık periyotta tüm yurtta hem kurak hem de yağışsız bir periyodun hükmettiğini görüyoruz. Yağış anlamında da bir azalma söz konusu. Hava sıcaklarında Ankara’da olduğu gibi tüm yurtta mevsim normalleri üzerinde sıcaklık değerleri söz konusuydu.

10 gün öncesinde Ankara’ya kar yağmasıyla birlikte yurdun iç ve doğu kesiminde kış mevsimini bir haftalık periyot olarak yaşamış olduk. Onun dışında hem sıcak hem kurak kış şartları tüm Türkiye’de de etkili. Önümüzdeki günlerde tüm yurtta yine kurak bir havanın olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığı yine önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek” dedi.

İSTANBUL'DA HAFTALIK HAVA DURUMU