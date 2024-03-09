Kış bitmedi! Meteoroloji'den yeni uyarı: 7 kentte kuvvetli yağış bekleniyor Hafta boyunca birçok ilde sağanak yağmurun etkili olmasının ardından gözler gelecek haftaya çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmini raporu yayınladı.

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ensonhaber.com

Türkiye, mart ayıyla birlikte ilkbahar mevsimine girildi.

Yurt genelinde ayın ilk gününde bahar havası etkili olurken, çok geçmeden birçok ilde sağanak yağmur yüzünü gösterdi.

Sıcaklıkların bir anda hızlıca düştüğü kentlerde hafta boyunca süren yağışların ardından gözler hafta sonuna çevrildi.

Sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 5 günlük hava durumu raporu yayınladı.

Yapılan açıklamada ise 7 kente dikkat çekildi ve uyarılar art arda geldi.

Sarı kodla yapılan uyarıya göre kuvvetli yağış ve kar beklentisi olduğu belirtildi.

Sarı kodlu uyarı nedir?

Sarı kod, havada "potansiyel tehlike" durumuna işaret ediyor.

Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

İşte o iller...

Adıyaman: Kuvvetli yağış ve bası kesimlerde kar bekleniyor.

Batman: Kuvvetli yağış ve bazı kesimlerde kar bekleniyor.

Bingöl: Kuvvetli yağış ve bazı kesimlerde kar bekleniyor.

Diyarbakır: Kuvvetli yağış ve bazı kesimlerde kar bekleniyor.

Elazığ: Kuvvetli yağış ve baz kesimlerde kar bekleniyor.

Mardin: Kuvvetli yağış uyarısı.

Şanlıurfa: Kuvvetli yağış ve bazı kesimlerde kar bekleniyor.

Ankara'ya kar yağdı

Öte yandan dün akşam saatlerinde de başkent Ankara'da kar yağışı etkili oldu. Kısa süreli yağışın ardından yüksek kesimler beyaza büründü.

Gelecek hafta yurtta hava durumu