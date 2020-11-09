Kış çayı nasıl demlenir? Kış çayı faydaları nelerdir? Kış çayı tarifi

Soğuk havaların etkili olmasıyla birlikte kış çayı tüketimi de başladı. Peki kış çayı nasıl hazırlanır, doğru malzemeler neler, nasıl demlenir?

Kış aylarının yaklaşmasıyla grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmanın en etkili yolu bağışıklık sisteminizi güçlendirmektir.

Elinizin altında hazır bulunduracağınız kış çayı ile hem bağışıklık sisteminizi güçlendirebileceğinizi hem de hastalıkların en yaygın olduğu kış mevsimini sorunsuz ve sağlıklı geçirebilirsiniz.

İşte kış çayı ile ilgili merak edilenler...

KIŞ ÇAYI NEDİR, NASIL YAPILIR?

Soğuk kış aylarında içimizi ısıtacak kış çayının ne olduğunu öğrenmekle başlayalım. Tam bir şifa deposu olan kış çayı, birçok farklı bitki ve baharattan oluşan, vücudumuzun direncini artıran bir bitki çayı çeşidi. Diğer bitki çaylarından farkı ise içeriğinde birçok bitkiyi barındırması. Kış çayının içinde bulunan bitkileri ve baharatları aktarlardan rahatlıkla elde edebilirsiniz.

KIŞ ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

Kış aylarında sık karşılaşılan grip ve nezle gibi soğuk algınlığı rahatsızlıklarına karşı tüketilmesinin fayda sağladığı bilinen kış çayları, bağışıklık sisteminizin güçlenmesine yardımcı olabilir.

Karışımda kullanılabilecek bazı kök ve yaprak bitki karışımları mide ve bağırsak problemlerine iyi gelerek vücut direncini güçlendirebilir.

Yemek öncesi ya da yemek sonrası özel karışımlarla desteklenen kış çaylarının, hazım problemlerini gidermede kullanılabildiği görülür.

Bilinen faydaları arasında anti-stress özelliği yer alan bazı bitkilerle hazırlanan tarifler, sakinleşip rahatlamanızda etkili olabilir.

Yüksek oranda C vitaminine sahip karışım kış çayı tarifleri, soğuk havalarda vücut direncini yükselttiği gibi bu havalarda nükseden öksürük, nefes ve balgam gibi sorunlara rahatlatıcı yanıtlar verebilir.

KIŞ ÇAYI TARİFİ

Ihlamur, adaçayı, zencefil, zerdeçal, tarçın, kuşburnu, nane, karanfil, gül kurusu, hibiskus gibi bitkiler ve portakal, limon, elma, ayva gibi meyveler kullanılarak hazırlanan kış çayı, bal ile tatlandırıldığında kuvveti bir antioksidan karışım haline gelir.

Evde hazırlanan kış çayı için bitkiler kurutularak kullanılır.

Hazırlanacak bir bardak için birleştirilen malzemelerden tatlı kaşığı miktarında bir bardak suyun içine atılır.

Dört ila beş dakika malzemeler sıcak suda kıvamını verir. Sonra süzme işlemi yapılır. İsteğe göre bal ve limon birlikte veya ayrı ayrı kış çayınıza eklenebilir.