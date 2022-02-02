Dün gece TSK tarafından gerçekleştirilen 'Kış Kartalı' harekatının görüntüleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter hesabından yayınlandı.

'Kış Kartalı' harekatı kapsamında, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak'taki barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargah ve sözde eğitim kampları tahrip edildi.

MSB TWİTTER HESABINDAN PAYLAŞTI

TSK'nın icra ettiği harekatın görüntülerini, Milli Savunma Bakanlığı kendi twitter hesabından paylaştı.

Kış Kartalı Harekatı'ndan ilk görüntüler - Video

