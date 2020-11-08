Kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor 2020?

Kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor 2020?

Havaların soğumasıyla birlikte araç sahipleri kış lastiği ne zaman takılacak sorusunu araştırıyor. Yılın belirli dönemlerinde zorunlu tutulan kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılması, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunlu olacak. Peki, kış lastiği ne zaman takılır?

İşte, 2020 kış lastiği uygulaması hakkında merak edilenler...

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILACAK?

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak.

HANGİ ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU?

Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR? Kurala uymayan araç sahiplerine ceza uygulanmaktadır. 2018 yılında 715 lira olan ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 23,73'lük yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2019 itibarıyla 885 liraya çıkarıldı. KIŞ LASTİĞİ KULLANMANIN ÖNEMİ Islak zeminde aracınızın kayma riski düşer.

Yüksek yola tutunma ve yolu kavrama gücü ile daha az kaza yapma riski ve çok daha güvenli bir sürüş sağlar.

Kış lastikleri sayesinde ıslak ya da kaygan yollar üzerinde fren mesafesini kısaltır.

Kar, buz, su üzerinde veya çamurlu yüzeylerde araba kullanırken üst düzey güvenlik sağlar.

KIŞ LASTİĞİ NASIL SEÇİLİR?