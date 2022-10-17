Havaların soğuması ile birlikte sürücüler, "Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak 2022?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak 2022?

Yaz aylarının sona ermesinin ardından, havalar soğumaya başladı.

Ekim ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde, soğuk ve yağışlı hava iyice yüzünü gösterdi.

Havaların soğuması ve yağışların artmasının ardından, sürücülere daha dikkatli olmaları noktasında uyarılar yapılmaya başlandı.

Kaygan yollarda kazaya davetiye çıkarmamak için dikkatli araç kullanmalı ve kış lastiği uygulamasına geçilmeli.

Kış lastiği uygulamasına geçilmek için zamanın gelip gelmediği ise bazı sürücüler tarafından merak ediliyor.

Bu kapsamda da, "Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak 2022?" sorusu gündeme taşındı.

Peki,Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak 2022? İşte yanıtı....

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak 2022?

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlamaktadır. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanmaktadır.

Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsar?

Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre; kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.