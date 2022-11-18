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Kış lastiği uygulamasına sayılı günler kaldı

Kış lastiği uygulamasına sayılı günler kaldı

1 Aralık'tan itibaren başlayacak kış lastiği takma zorunluluğu 4 Nisan'a kadar sürecek. Kurala uymayan araçlara bin 152 lira cezai işlem uygulanacak.