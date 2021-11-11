Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor, hangi araçları kapsıyor? Cezasına dikkat!

Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor, hangi araçları kapsıyor? Cezasına dikkat!

Havaların soğuması ve kışın kapıya gelmesiyle birlikte araç sahibi olan vatandaşlar, "Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor, hangi araçlar kapsıyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Soğuk havaların etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte, araç kullanan vatandaşları telaş sardı.

Kışın trafiğe çıktıkları zaman sorun yaşamak istemeyen vatandaşlar, kış lastiği uygulamasına ilişkin araştırma yapıyor.

Kaygan zeminlerde sürücüler ve yolcular için daha güvenli bir yolculuk sağlamak, kış lastiği kullanmakla mümkün oluyor.

Bu nedenle kış lastiği uygulaması oldukça önem taşıyor ve vakti geldiğinde araçlara takılması gerekiyor.

Bu uygulamadan kaçan vatandaşlar can güvenliğini tehlikeye atıyor ve denetim yapan polis memurlarından ceza yemekte kurtulamıyor.

Peki, Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor, hangi araçları kapsıyor? İşte yanıtı...

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR, KİMLERİ KAPSIYOR?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu bulunuyor.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan araçlar, her yıl olduğu gibi bu sene yine 1 Aralık tarihinden itibaren zorunlu olarak kış lastiği uygulamasına başlayacak.

Bu uygulama 1 Nisan 2022 tarihine kadar geçerliliğini sürdürecek. 1 Aralık 2021 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2022 tarihinde sona erecek uygulamada kurala uymayan araçların sürücülerine 835 TL ceza kesilecek. Hususi araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu bulunmuyor.