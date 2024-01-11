Kış mevsiminin uğramadığı Antalya'da ocak ayında denize girip güneşlendiler Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği, deniz suyunun havadan sıcak olduğu Antalya'da bahar havası yaşanıyor. Tatilciler sıcaklığı 20 derece olan denize girip yüzdü.

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DHA

Yurt genelinde kar yüzünü gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden art arda uyarılar gelmeye devam ediyor.

Turizmin başkenti Antalya'ya ise kar henüz uğramadı.

Sıcaklık 18 derece

Bölgede bahar havasının hakim olmasıyla vatandaşlar sahillere akın etmeye başladı.

Hava sıcaklığı 18, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece ölçüldü.

Kimileri yüzdü kimileri güneşlendi

Denizin havadan sıcak olduğu kente yaşayanlar ve tatilciler, bahar havasını fırsat bilip Konyaaltı Sahili'ne gitti.

Bazı tatilciler denize girerken, bazıları ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti.

"Deniz havadan sıcak"

Rusya'dan tatil için 1 haftalığına Antalya'ya gelen İlyas İbadullah, denizin havadan sıcak olduğunu söyledi.

Üşümediğini belirten İbadullah, bir süre yüzdükten sonra sahilde güneşlendi.

"Hiç üşümedim"

Bir başka tatilci Nuri Jaltarov, memleketinin karlı ve havanın çok soğuk olduğunu söyleyerek, "Deniz ve hava çok güzel. Sıcak, hiç üşümedim. Tatile geldik ve yüzdük." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)