Kış ortasında yalancı bahar: Hava sıcaklıkları artacak

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Türkiye, ılık havanın etkisi altına girdi...

Hava sıcaklıklarındaki artış, kış ortasında bahar havası yaşanmasına neden oluyor.

Pazar günü Doğu Karadeniz'de yağmur beklenirken diğer bölgelerde yağış beklenmiyor.

İSTANBUL BULUTLU OLACAK

İstanbul, Ankara ve Bursa biraz bulutlu, pazartesi ise sis etkili olacak.

İzmir az bulutlu, Antalya'da yağış zayıflıyor, İstanbul 13, Ankara 12, İzmir 16, Bursa 13, Antalya 19 derece.

HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR

Hava sıcaklıkları hafta içinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3-4 derece artması bekleniyor.

Yağmurlu havanın da çarşamba gününden sonra batı bölgelerde aralıklarla etkili olması bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Malatya'nın ve Sivas'ın kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara'da hava biraz kapalı, sıcaklık 2-3 derece artıyor, Edirne 13, Sakarya 14, Balıkesir 11 derece. Pazartesi sisli hava koşulları etkili olacak.

İç Anadolu bulutlu, Sivas'ta sulu kar var. Eskişehir 10, Konya 12, Kayseri 9, Sivas 6 derece. Yeni hafta güneşli başlayacak.

Ege güneşi, rüzgar hafif, Denizli 16, Muğla 13, Manisa 14, Kütahya 7, Bodrum 16 derece. İç kesimlerde bugünlerde sis oluşacak.

Akdeniz'de Isparta, Burdur'da kısa süre yağış var. Adana 20, Mersin 21, Kahramanmaraş 14 derece.

Karadeniz'in çoğu kenti bulutlu, Samsun-Trabzon boyunca sahillerde yağmur, yaylalar ile Gümüşhane kesiminde kar bekleniyor. Artvin'de de sulu kar var. Zonguldak ve Samsun 13, Trabzon ve Tokat 10, Artvin 7 derece.

Doğu Anadolu'da Erzurum, Erzincan, Tunceli boyunca ara ara kar yağacak. Güneydoğu'da parçalı bulutlu, Erzurum -3, Malatya 7, Gaziantep 13, Diyarbakır 11 derece.