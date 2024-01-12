Kış turizminde hareketlenme: Kartalkaya Kayak Merkezi dolup taştı 2 bin rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi, kayak tutkunlarının akınına uğradı. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği kayak merkezinde rezervasyonlar yüzde 90'a ulaştı.

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DHA

Kar yağışının artmasıyla kış turizmi hareketlendi.

Yurdun kayak merkezleriyle olan kentlerine akın akın yerli ve yabancı turist gelmeye başladı.

Bu illerden biri de Bolu oldu.

Kayak merkezi doldu taştı

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya, kayakseverlerin gözdesi haline geldi.

Her türlü zorluk derecesine göre pistlerin bulunduğu kayak merkezi, dolup taştı. 2 bin rakımlı kayak merkezine akın eden kayakseverler, karla kaplı pistlerde kaymanın keyfini yaşadı.

Rezervasyonlar yüzde 90'a ulaştı

Telesiyejlerle zirveye çıkan kayak tutkunları kayak ve snowboard yaptı.

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı kayak merkezindeki otellerde de rezervasyonlar yüzde 90 seviyesine ulaştı.

Yollar açıldı

Son günlerde etkili olan kar yağışları ile tüm pistler kar makineleriyle hazır hale getirilerek açıldı.

Yeni kayak öğrenmek isteyen çocuklar da baby lifti doldurdu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)