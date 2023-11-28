Kış uykusuna yatmayan ayılar dehşet saçıyor! Bu kez de Bitlis'te piknik masasını bastı... Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan Nemrut Krater Gölü’ne pikniğe giden gençlerin sofrasını ayılar bastı. Gençler, arabaya kaçarak canlarını zor kurtardı.

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İHA

Kış uykusuna yatmayan ayıların görüntüleri son dönemlerde viral olan olaylar arasında.

Olay bu kez Bitlis'te yaşandı.

Nemrut Krater Gölü kenarına piknik yapmaya gelen bir grup genç masalarını kurdu.

Yiyecek kokusunu alan bölgedeki ayılar, gençlerin etrafında gezinmeye başladı.

Arabaya kaçtılar

Daha sonra da masaya yanaşan ayıları gören gençler, araçlarının içine ve bagajına girerek ayıların saldırısından korunmaya çalıştı.

Bölgede uzun yıllardan beridir gözlem yapan Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, bölgenin vahşi hayvanların alanı olduğunu, burada piknik yapmak veya konaklamanın doğru olmadığını söyledi.

"Ayılar akın akın sofraya gelmeye başladı"

Gençlerin o anlarına da şahitlik eden Dr. Öğretim Üyesi Önen, şu ifadeleri kullandı;

Kalderada kış şartları başladı. Havalar iyice soğudu. Ama buna rağmen ziyaretçiler tarafından halen ziyaret edilebilmektedir. Ara ara gençler buraya gelerek piknik yapmak istemektedirler. Geçenlerde de bir grup genç bölgede piknik yapmak istediler. Gençler burada masalarını kurdular, tatlılarını, çaylarını yerleştirdiler. Daha sonra tanık olduğumuz kadarıyla ayılar akın akın sofraya gelmeye başladı. Bunlar ayıları görünce can havliyle kaçtılar. Araçlarına binerek canlarını zor kurtardılar.

"Yemek kokusuna geldiler"

Bütün tatlılar, yemeklerini ve pastalarını ortada bıraktılar. Bölgede bu tür saldırılarla çok sık karşılaşıyoruz. Burası vahşi yaşam alanı. Burada insanlarla vahşi hayvanlar sık sık karşı karşıya gelebilmektedir. Bu da tehlikeli bir durum oluşturmaktadır. Yine farklı bir grup genç bu bölgede yoğun bir ayı popülasyonu ile karşılaştı. Yemek kokusuna geldiler. Bizler zaten buralarda piknik yapılmasını önermiyoruz. Tehlikeli bir ortam. Burada ayılar, kurtlar bulunabilmektedir. Vatandaşlarımızın biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)