Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Kısa Çalışma Ödeneği'nin mart ayı sonuna kadar uzatıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

Gara'daki hain saldırıdan koronavirüs salgınına kadar pek çok açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili müjdeyi verdi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ MART SONUNA UZATILDI

Erdoğan, Kısa Çalışma Ödeneği'nin mart ayı sonuna kadar uzatıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili, "Kısa çalışma ödeneği Mart sonuna kadar uzatıldı." ifadelerini kullandı.

Kısa Çalışma Ödeneği mart sonuna kadar uzatıldı VİDEO