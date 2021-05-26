Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? KÇÖ son durum 2021

Pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneğinden faydalanan vatandaşlar, bitiş tarihine ilişkin detayları sorguluyor. Peki kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? KÇÖ son tarih ne zaman? İşte ayrıntılar...

Geçtiğimiz yıl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 26 Mart 2020'den bu yana verilen Kısa Çalışma Ödeneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla yeniden uzatılmıştı.

Ödenekten faydalanan vatandaşlar kısa çalışma ödeneğinin bitiş tarihine dair detayları araştırıyor.

Ayın ilk haftasında hesaplara yatan KÇÖ ne zaman bitecek, KÇÖ son durum nedir gibi sorular merak konusu oldu.

Peki kısa çalışma ödeneğinde son tarih nedir? KÇÖ ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler..

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (KÇÖ) NE ZAMAN BİTECEK?

2021 yılı Mart ayında, önceki dönemde ödemesi devam edenlerle birlikte toplamda 1 milyon 139 bin 743 kişi için İşsizlik Sigortası Fonu'ndan toplam 1 milyar 750 milyon TL'lik kısa çalışma ödemesi yapılmıştı.

Aynı dönemde, önceki dönemde ödemesi devam edenlerle birlikte 723 bin kişiye toplamda 959 milyon TL'lik nakdi ücret desteği ödemesi yapıldı.

31 Mart'ta son bulan Kısa Çalışma Ödeneği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını da kapsayacak şekilde uzatılmıştı. Uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği'nin son tarihi 30 Haziran 2021 olarak belirlendi.