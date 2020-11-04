Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kasım ayı kısa çalışma ödeneği tarihi

Kasım ayının gelmesiyle birlikte kısa çalışma ödenekleri de merak edilmeye başlandı. Ödenek alacak vatandaşlar kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor.

Kısa çalışma ödeneği, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile 2 ay daha uzatılmıştı. Sürenin uzatılması ile birlikte kısa çalışma ödeneği 30 Aralık 2020'de sona erecek.

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan vatandaşlar kasım ayı kısa çalışma ödeneğinin ne zaman yatacağını araştırıyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, "Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Kasım'da vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Kısa Çalışma Ödeneği nedir araştıranlar için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kısa çalışma ödeneğini şu şekilde tanımlıyor:

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL HESAPLANIR?

Kısa Çalışma Ödeneği hesaplanırken, çalışan kişinin 12 ay üzerinden prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak hesaplanıyor.

Kısa Çalışma Ödeneği hesaplamasında dikkat edilen bir diğer hususta, Kısa Çalışma Ödeneği'nin aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçmemesi şartının koşulması.

Bu şekilde hesaplanan ve başvuran iş yerlerinin işçilerine verilen Kısa Çalışma Ödeneği , işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme olarak yapılıyor. Eğer iş yerinin tam olarak faaliyetinin durdurması söz konusu ise Kısa Çalışma Ödeneği üst sınır olan 4380,99 TL'yi aşamıyor