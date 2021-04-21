Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? KÇÖ ne kadar uzatıldı? Cumhurbaşkanı'ndan müjdeli haber..

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? KÇÖ ne kadar uzatıldı? Cumhurbaşkanı'ndan müjdeli haber..

Koronavirüs sürecinde vatandaşa sunulan kısa çalışma ödeneğinde son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki KÇÖ uzatıldı mı, ne zamana kadar? İşte KÇÖ'de son durum..

Salgın sürecinde işveren ve işçinin haklarını, istihdamı ve ekonomiyi korumak amacıyla düzenlenen kısa çalışma ödeneği programı Mart ayı itibariyle son bulmuştu.

İşçi ve işverenlerin yakından takip ettiği kısa çalışma ödeneği ile iligli müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Destekten faydalanan vatandaşlar son kararları yakından takip ediyor.

Peki KÇÖ uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? İşte son gelişmeler..

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

15 Mart'ta yapılan Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısa Çalışma Ödeneği'nin 31 Mart itibarıyla sona ereceğini açıklamıştı.

Vatandaşlar KÇÖ tekrar uzatılacak mı sorusunu araştırırken Erdoğan, ödemelerin nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde uzatıldığını açıkladı.

KÇÖ NE ZAMANA KADAR UZATILDI 2021?

Pandemi sürecinde devreye alınan kısa çalışma ödeneği uygulamasının 3 ay daha uzatıldığı açıklandı.



Erdoğan, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık'' açıklamasında bulundu.