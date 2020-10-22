Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? KÇÖ ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği sorgulama

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? KÇÖ ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği sorgulama

Koronavirüs sürecinde vatandaşa sunulan kısa çalışma ödeneğinin ne zamana kadar devam edeceği merak ediliyor. Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı sorusunun yanıtı araştırılıyor.

Koronavirüs sürecinde işveren ve işçinin haklarını, istihdamı ve ekonomiyi korumak amacıyla düzenlenen kısa çalışma ödeneği programı Ekim ayına kadar uzatılmıştı. Son gelişmeler hakkıda bilgi almak isteyenler konuyla ilgili araştırma yapıyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Kısa çalışma ödeneği ödemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı kararıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldığı ağustos ayında duyurulmuştu. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiye göre başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden belirtilen tarihe kadar yararlanabilecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı kararıyla işveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023'e, kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.

AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifle İşsizlik Sigortası Kanunu'na madde ekleniyor. Buna göre, işsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

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