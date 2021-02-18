Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek?

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek?

Kısa çalışma ödeneğine ilişkin son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında kısa çalışma ödeneği ile ilgili bir açıklama yaptı.

Milyonlarca çalışan ile işvereni ilgilendiren kısa çalışma ödeneği ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın imzası ile hayat bulan kısa çalışma ödeneği, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanmış ve şubat ayı sonuna kadar uzatılmıştı.

Dün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Türkiye'nin ekonomik gündemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin yeniden uzatıldığını açıklayarak tarih verdi.

Yaşanan bu gelişme sonrası, işçiler ve işverenler kısa çalışma ödeneğinin ne zamana kadar uzatıldığını merak ediyor.

Peki, Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

İşte, kısa çalışma ödeneği ile ilgili ayrıntılar..

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Şubat’ta yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Konuşmasında sadece sosyal koruma kalkanı kapsamında sosyal destek, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında millete aktardıkları kaynağın 53 milyar lirayı bulduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nakdi ücret desteğine de değindi. Koronavirüs salgını sürecinde büyük önem taşıyan nakdi ücret desteğinin de 17 Mart'a kadar uzatılmasına karar verildi.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

Her ay ihtiyacı olan vatandaşlara ödenen nakdi ücret desteği 1.177 TL'den 1.431 TL'ye yükseldi.

Böylece nakdi ücret desteği 1.431 TL oldu.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

Salgın nedeniyle iş kanununa eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı. Yasağa paralel olarak işverene işçisini ücretsiz izne çıkarma yetkisi de 17 Mart'a kadar uzatıldı.