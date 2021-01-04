Kısa çalışma ödeneği yattı mı? KÇÖ hangi gün yatacak? 2021 Ocak KÇÖ sorgulama..

Kısa çalışma ödeneği yattı mı? KÇÖ hangi gün yatacak? 2021 Ocak KÇÖ sorgulama..

Pandemi sürecinde vatandaşların ekonomik sorunlarını çözmeye yönelik başlatılan kısa çalışma ödeneği devam ediyor. Yeni yılın ilk kısa çalışma ödeneği ne zaman, hangi gün hesaplara yatacak?

Pandemi sürecinde hem işverenleri hem de çalışanların maddi sorunlarını gidermek amacıyla başlatılan işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği Ocak 2021 ödemeleri için geri sayım başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aralık ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin hangi gün hesaplara yatırılacağını açıkladı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 8 Ocak’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 8 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.” açıklamasını yaptı.

Bakan Selçuk, 23 Aralık tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında, 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihinin 31 Ocak 2021’e kadar uzatıldığını hatırlattı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL SORGULANIR?

Kısa çalışma ödeneği İŞKUR aracılığı ile ödeniyor. İŞKUR'da IBAN bilgileri kayıtlı olan çalışanların hesaplarına yatırılıyor.

Hesap bilgileri olmayan çalışanlar İŞKUR şubesine giderek ödeneğini elden alabiliyor. Sorgulama işlemi de İŞKUR'a e-devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleşiyor.