Kısa Çalışma Ödeneği yeniden uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) son durum..

Kabine Toplantısı sonrasında Kısa Çalışma Ödeneği'nin uzatılıp uzatılmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği yeniden uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?

Mart ayının sonuna gelinmesiyle birlikte milyonlarca çalışan ile işvereni ilgilendiren Kısa Çalışma Ödeneği, gündemdeki yerini aldı.

15 Mart'ta yapılan Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısa Çalışma Ödeneği'nin (KÇÖ) 31 Mart itibarıyla sona ereceğini açıklamıştı.

29 Mart tarihinde yapılan Kabine toplantısında Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili bir karar alınıp alınmadığı araştırma konusu oldu. Bir yıldır kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçiler ve işverenler, 'Kısa Çalışma Ödeneği yeniden uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? İşte, Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) son durum..

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YENİDEN UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTİYOR?

15 Mart'ta yapılan Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısa Çalışma Ödeneği'ne ilişkin açıklamasında, ''3,7 milyon çalışanımıza 30 milyar TL’lik kısa çalışma ödeneği verdik. Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı Mart sonunda bitiriyoruz.'' ifadelerini kullanmıştı. Böylece Kısa Çalışma Ödeneği'nde son gün 31 Mart 2021 olarak belirlenmişti.

29 Mart tarihinde yapılan Kabine toplantısında Kısa Çalışma Ödeneği'nin uzatılması yönünde bir karar alınmadı. Bu nedenle Kısa Çalışma Ödeneği, 31 Mart 2021 yani bugün sona erecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında etkin kullanılan Kısa Çalışma Ödeneği, her ay başında ödenek almaya hak kazananların hesabına yatmaktadır.

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşların ödemeleri, PTT üzerinden yapılıyor. Mart ayı Kısa Çalışma Ödeneği'nin 5 Nisan tarihine kadar hesaplara yatması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DESTEK AÇIKLAMASI

Çalışanlara bir senedir verilen Kısa Çalışma Ödeneği Mart ayında sona ererken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek açıklaması geldi.

Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadelede alınan ekonomik tedbirler kapsamında, "Sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primlerini üstlenecek, kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler, hizmetlerini paket servisle sınırlandıracaktır. Yine Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere, mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında, sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız."