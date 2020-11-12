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    Kısa çalışma ödeneğinin süresi 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilir

    Kısa çalışma ödeneğinin süresi 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilir

    Torba yasada yer alan düzenlemelerden biri ise koronavirüs salgını sürecinde uygulanmaya başlayan kısa çalışma ödeneği oldu.
    • AA
    • 12.11.2020 - 08:07
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 11:47
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    İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi,  TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

    Meclis'te gece yarısı kabul edilen torba yasada, kısa çalışma ödeneğine ilişkin düzenleme de yer aldı.

    30 HAZİRAN 2021'E KADAR UZATILABİLECEK

    Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini uzatma yetkisine sahip olacak.

    Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan prim desteği süresini, 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilecek.

    Kısa çalışma ödeneğinin süresi 30 Haziran 2021 e kadar uzatılabilir #1

    Kısa çalışma ödeneği 1 ay daha uzatıldı VİDEO

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