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Kısa çalışma ödeneğinin süresi 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilir

Kısa çalışma ödeneğinin süresi 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilir

Torba yasada yer alan düzenlemelerden biri ise koronavirüs salgını sürecinde uygulanmaya başlayan kısa çalışma ödeneği oldu.