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    Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 4 Haziran'da yatırılacak

    Mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinin 4 Haziran'da hesaplara yatacağı açıklandı.
    • AA
    • 29.05.2021 - 11:56
    • Güncelleme : 29.05.2021 - 12:09
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    Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 4 Haziran'da yatırılacak

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı.

    Bakan Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını aktardı.

    4 HAZİRAN'DA HESAPLARDA

    Ödeme tarihini de belirten Bilgin, “Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak.” dedi.

    Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 4 Haziran da yatırılacak #1

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