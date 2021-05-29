Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 4 Haziran'da yatırılacak

Mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinin 4 Haziran'da hesaplara yatacağı açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını aktardı.

4 HAZİRAN'DA HESAPLARDA

Ödeme tarihini de belirten Bilgin, “Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak.” dedi.