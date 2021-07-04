Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin tarihi belli oldu

Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin tarihi belli oldu

Bakan Vedat Bilgin, haziran ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

Aşılama çalışmalarının hız kazanması ile vaka sayılarında meydana gelen düşüşler, normalleşme adımlarını hızlandırdı.

Koronavirüs salgınına karşı istihdamı korumak amacıyla Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ve işsizlik ödeneği, 30 Haziran itibarıyla sona erdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bilgi verdi.

Bakan Bilgin, haziran ayı ödemelerinin 5 Temmuz tarihinde yapılacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını belirten Bakan Bilgin, IBAN bilgileri bulunmayan ya da hatalı olan vatandaşların, ödemelerini PTT üzerinden alabileceklerini belirtti.

3 MİLYON 772 BİN 552 ÇALIŞAN YARARLANDI

Salgın sürecinde daha çok işletmenin başvurabilmesi ve daha çok çalışanın yararlanabilmesi için şartları esnetilen kısa çalışma ödeneğinden, Mart 2020-Mayıs 2021 döneminde 506 bin 611 firmadaki 3 milyon 772 bin 552 çalışan yararlandı.

35 MİLYARIN ÜZERİNDE ÖDEME YAPILDI

15 ayda, 3 milyon 772 bin 552 kişi için toplam 35 milyar 221 milyon 768 bin 886 lira ödeme yapıldı.

BAKAN BİLGİN'İN PAYLAŞIMI

Bakan Bilgin'in paylaşımı ise şöyle:

"Haziran ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Temmuz'da yapıyoruz.

Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ödemelerini PTT üzerinden alabilirler."