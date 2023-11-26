Kısa menzilli tanksavar silahı 'KARAOK' gücünü bir kez daha kanıtladı Roketsan, KARAOK omuzdan atılan tanksavar füzesinin atış görüntülerini paylaştı. Atış testleri sırasında KARAOK, farklı hedefleri farklı atış modlarında vurmayı başardı.

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ensonhaber.com

Savunma sanayine ilişkin atılımlar devam ediyor.

Roketsan, TSK'nın gücüne güç katacak 'KARAOK'u görücüye çıkardı.

Roketsan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 'kısa menzilli tanksavar silahımız KARAOK görev başında' açıklamasında bulundu.

"Başarısını bir kez daha kanıtladı"

X üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak KARAOK Kısa Menzilli Tanksavar Silahımız başarılı test atışları ile hedefini tam isabet vurarak sahada gücünü ve teknolojik başarısını bir kez daha kanıtladı.

"Güvenlik güçlerimizin sadık bir dostu olacak"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de 'Karaok' ile ilgili açıklama geldi.

Görgün açıklamasında şunları kaydetti:

Vuruş modları ve üzerinde bulundurduğu optik sistemleriyle KARAOK'tan kaçış yok. Metehan'nın ruhuyla, taktik sahadaki oyun değiştirici gücümüz KARAOK güvenlik güçlerimizin sadık bir dostu olacak. Roketsan'ımızı ve projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

KARAOK özellikleri

Ana muharebe tanklarının en zayıf noktalarının, zırhlı kalınlığının en az olduğu bölge olması hasebiyle üst kısımları olduğu biliniyor. Bu sebeple Roketsan, geliştirdiği tanksavar füzeler için ‘üsten vuruş’ modu da ekliyor.

Hatırlanacağı üzere; Rusya, İsrail, Japonya ve Ermenistan gibi ülkeler, SİHA’lar ve üsten vuruş moduna sahip tanksavar füzelerden korunmak amacıyla tankların üst kısımlarına ‘şemsiye’ formunda eklemeler yapmıştı.

KARAOK Tanksavar Füzesi’nin çok kısa süre içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi bekleniyor.

2,5 kilometreye ulaştı

KARAOK Projesi’nde ilk etapta 1,5 kilometre menzil hedeflense de Roketsan, 2,5 kilometreye ulaşmayı başardı. KARAOK Füzesi TEK-ER tarafından omuzdan atılacağı için ağırlığı da oldukça optimize edildi.

Ayrıca KARAOK, envantere girmeden ihraç edilmiş olabilir. Kısa süre önce Malezya’nın KARAOK tedarik edeceği yönünde haberler çıkmıştı.