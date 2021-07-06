Kısa süre içerisinde yayıldı! Lambda varyantı nedir? İşte belirtileri...

Peru'da ortaya çıkan 'Lambda' varyantı korkuya neden olurken, aşılara karşı dirençli olabileceği belirtildi. Vatandaşlar, "Lambda varyantı nedir?" sorusuna cevap arıyor.

Koronavirüs salgını bir yıldan fazladır hayatımızda yer alırken, aşılamaya rağmen yeni çeşitleri ortaya çıkmaya başlıyor.

Peru'da ortaya çıkan ve hızla yayılan Lambda varyantının daha bulaşıcı ve aşılara karşı dirençli olabileceği belirtildi.

Peru'da yayılan Lambda varyantı nedeniyle vefat sayıları oldukça yüksek. Peki, Lambda varyantı nedir? Türkiye'de görüldü mü? İşte son durum..

LAMBDA VARYANTI NEDİR?

C.37 soyu olarak bilinen Lambda varyantı, koronavirüse neden olan SARS-CoV-2'nin bir varyantıdır. İlk olarak Aralık 2020 yılında Peru'da tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü, 14 Haziran 2021 yılında Lambda varyantı olarak adlandırdı.

HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

Lambda varyantı; Brezilya, Peru, Arjantin ve Şili'nin aralarında bulunduğu 29 ülkede görüldü.

TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Delta varyantının Türkiye’de üç ilde görüldüğü açıklandı ancak Lambda varyantının görüldüğüne dair bir bilgi henüz gelmedi.

LAMBDA VARYANTININ BELİRTİLERİ

Koronavirün farklı bir varyantı olan Lambda varyantının semptomlarıyla ilgili olarak, diğer mutasyonlardan görüln farklı bir belirti rapor edilmedi, ancak doktorlardan gelen bazı raporlara dayanarak, bağırsak problemlerinin daha sık görülebileceği belirtildi.

AŞILARIN ETKİSİNİ AZALTIYOR MU?

İngiltere Halk Sağlığı, Lambda varyantı hakkında, “Şu anda bu varyantın daha şiddetli hastalığa neden olduğuna veya halihazırda uygulanan aşıları daha az etkili hale getirdiğine dair bir kanıt bulunmadığını." belirtti.